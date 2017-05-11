تداول رواد الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” في ، مقطع   لكاتبة الدولة لدى وزير السياحة المغربي، لمياء بوطالب، ساخرين من عدم تمكنها من ، خلال تقديمها عرضاً حول السياحة في المغرب، وهو ما أثار موجة تعليقات على مواقع التواصل.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدتها “وطن”، فقد بدا الارتباك واضحاً على بوطالب خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، المغربي، وخلال مداخلتها خانتها التعابير أكثر من مرة، وتداخلت بعض حتى بدت غير مفهومة. وقد حصدت فيديوهات مداخلاتها مئات الآلاف من المشاهدات.

 