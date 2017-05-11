تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف رد فعل مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، على إشاعة حول تحالف الجزائر مع الكيان الصهيوني.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد كذب غالبية المواطنين هذه الإشاعة، مؤكدين بأن الجزائر لا يمكن أن تتحالف مع إسرائيل، مستذكرين مقولة الرئيس الجزائري السابق “هواري بومدين”، بأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين تعليقا على الإشاعة: “أكيد هذا الخبر نزل بشكل عفوي أو غلط، أو أن هناك من يريد أن يعمل فتنة”، مؤكدا بأنه من سابع المستحيلات ان تتحالف الجزائر مع إسرائيل.

وأكد آخر أن هذا الامر مستحيل، مشبها الجزائر بأنها دولة فلسطينية، وأنها دوما تدعم الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، مؤكدا بأن هذه الإشاعة إن صحت فمصدرها الإعلام الصهيوني بقصد الفتنة بين الشعبين.

وقال آخر بأن الجزائر “قبلة الثوار” وأن الشعب الفلسطيني أقام دولته من الجزائر في القاعة البضاوية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، متسائلا باستنكار:”بدك الجزائر التي تدعم فلسطين ظالمة أو مظلومة تدعم إسرائيل ضد فلسطين”.