يروي ثلاثة أميركيين من أصول جزائرية بكثير من الاعتزاز التحاقهم بصفوف الجيش الأميركي لأول مرة بعد استكمال الدراسة الثانوية.

وقال موقع U.S. AIR FORCE الأميركي إن الإخوة مريم ووردة ورابح حرشاوي قادهم القدر آلاف الأميال من شمال إفريقيا إلى كاليفورنيا حيث التحقوا بصفوف القوات الجوية الأميركية.

ونقل الموقع عن مريم حرشاوي قولها إن العائلة كانت تعيش في حالة فقر مزرية، مضيفة أن والدتها كانت “تكافح من أجل نقلنا إلى الولايات المتحدة بسبب الحياة الصعبة في الجزائر”.

وغردت مريم قائلة “عندما يكون اسمك على الصفحة الرسمية للقوات الجوية”:

