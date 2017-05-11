تفاعلا واعتراضا على خطاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التهديدي، أطلق المغني التونسي “بنديرمان”، أغنية سياسية جديدة حملت عنوان: “خطاب موازي”، يرد فيها على الخطاب الذي أثار حالة من الجدل.

ووفقا للأغنية التي تداولها ناشطون بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها “وطن”، فقد مثلت اسقاطا مباشرا على الرئيس التونسي متضمنة كلمات “نابية” تم التشويش عليها.

وتقول كلمات الأغنية: ” في بلادي غابة حكموها ذيابة بڤرها مڤيّلة تعلف في باردو..حرامي و نصّابة فينا حطّابة و الڤرد كلى بانانة عرفوا.. حمار الحكيم يرعى في نعيم..في القصر عايش مهبول بكوارتو..ناري عليك يا زمان فيك راجل و الف خوّان حكموا فيّا و فيك..بالامن و الامان بان عليك البرهان (tittttt) فيه عليك..احنا (tittttt) الّي خلّيناكم تعيشوا معانا”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في خطاب غامض وملغم مجموعة من القرارت جاء في مقدمتها تكليف الجيش بحماية المنشآت الهامة في الدولة بالإضافة للمشاريع البترولية”.

وأكد على ان الدولة لن تسمح بالتظاهر الذي يعطل الانتاج، في إشارة إلى الاعتصام الذي يقوده مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل في ولاية تطاوين.