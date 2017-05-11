من أهم ميزات التحديثات التي أدخلتها الحكومة اليابانية أنه سيكون باستطاعة السلطات أن تنبه كل المواطنين في حال أي خطر نووي.

جاء في بيان على الموقع الرسمي للحكومة اليابانية أنه في حال إطلاق أي صاروخ نووي يتوقع أن يسقط على أراضي البلاد فإنه سيتم إبلاغ المواطنين عن طريق الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني.

وستقوم الحكومة بإعلام المواطنين بأفضل الأماكن للاحتماء من الهجمات الصاروخية، مثل البيوت المدعمة والأنفاق ومحطات المترو بدلا من الدعوة السابقة للاحتماء داخل المنازل.

يثير الوضع في شبه الجزيرة الكورية قلقا بالغا لدى اليابان بما في ذلك التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية. حيث سقطت بعض الصواريخ الكورية على مقربة من اليابان وفي 9 مارس/ آذار سقط صاروخ على بعد 200 كم فقط من جزيرة نوتو اليابانية.