في خطوة جديدة تمثل استفزازا للسعودية، شكل مسؤولون يمنيون موالون للإمارات سلطة موازية الخميس تدير جنوب البلاد برئاسة محافظ مدينة عدن عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك المقالين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن محافظ عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، الذي أقاله هادي في أواخر نيسان/ابريل الماضي مع وزير الدولة هاني بن بريك المدعومين إماراتيا، عن تشكيل “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي” لتمثيل المحافظات الجنوبية “داخليا وخارجيا”.

وفي بيان له، كشف “الزبيديي”، أن الهيئة تضم 26 عضوا، بينهم محافظو خمس محافظات جنوبية واثنين من الوزراء في الحكومة اليمنية.

وأكد الزبيدي في بيانه أن الجنوب سيستمر “بالشراكة مع التحالف في مواجهة المد الايراني في المنطقة والشراكة مع المجتمع الدولي في الحرب ضد الارهاب” المتمثل بالمجموعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، مع تأكيده على أنه”سيعمل بكل جهده على إعلان جنوب اليمن دولة مستقلة”.

وكانت الإقالات التي نفذها “هادي” قد لاقت ردود فعل غاضبة في جنوب اليمن حيث خرج آلاف المتظاهرين في الرابع من أيار/مايو إلى شوارع عدن للتنديد بهادي وتأييدا للزبيدي، داعين اياه إلى “إعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب”، الذي كان دولة مستقلة عاصمتها عدن حتى عام 1990.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال القوات الموالية لحكومة هادي، والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، تقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران وحلفاءهم الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة أخرى من اليمن.

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر مقربة من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد ، عن مباركته الخطوات التي اتخذها عيدروس الزبيدي المتمثلة بتأسيس مجلس سياسي في الجنوب كممثل للجنوب على خلاف المجلس الذي شكل في صنعاء .

وأكدت المصادر أن الصماد وصف خطوة الزبيدي بالشجاعة ومباركته لها “ليقرر إخواننا في الجنوب مصيرهم وتخليهم عن هادي”.

كما أكدت المصادر وفقا لما نقلتع “بوابة القاهرة” معرفة الصماد المسبقة بعزم عيدروس اتخاذ هذا الإجراء باعتباره منسجما مع المجلس السياسيي بصنعاء ليتم التحاور والتوافق بين الطرفين بعيدا عن هادي وحكومته.

وذكرت المصادر أن الصماد وعددا من أعضاء المكتب السياسي بصنعاء كانوا على تنسيق مسبق بإشراف طرف دولي لم يسمه، على إعلان الزبيدي،، ووصفوه بالحليف الإستراتيجي الجديد لمجلس صنعاء.