جاء رد فعل الفنانة ديما بياعة طليقة الفنان تيم حسن، على زواج الأخير من الإعلامية وفاء الكيلاني، غير متوقع عندما تجاهلت الخطوة الأخيرة من طليقها بنشر صور لها مع أصدقائها أثناء رحلتها إلى السويد.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة تؤكد هي عبرها أن أمر زواج تيم من وفاء، لا يمثل لها أي اهتمام.

وانتظر جمهور ديما بياعة أن تشن هجومًا حادًا على طليقها عقب إعلان زواجه من وفاء الكيلاني، خاصًة أنها أكدت في أكثر من مناسبة أنه خانها خلال فترة زواجهما، مع الفنانة نسرين طافش.

وتوقع الجمهور والمتابعون للفنانة ديما أن تغرد مجددًا يوم إعلان زواج طليقها من الإعلامية وفاء الكيلاني غير أنها خالفت ظن الجميع وتجاهلت الحدث، وأظهرت أن الأمر لا يعنيها بنشرها صورًا خلال رحلة مع أصدقائها.

وتزوج تيم من بياعة عام 2002، وأنجبت منه ورد وفهد، ثم انفصلا عام 2012، وفي نفس العام أعلنت عن ارتباطها برجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.