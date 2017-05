نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المقال، جيمس كومي، رسالة وداع، بعد إقصائه من منصبه بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ما وصفتها برسالة الوداع، التي وجه فيها رسالة إلى أعضاء “أف بي آي” والشعب الأمريكي.

ووجه كومي رسالة انتقاد مبطنة إلى ترامب، عندما قال في رسالته: “لا اعتزم التفكير في قرار إقصائي من منصبي، ولا الطريقة، التي تم تنفيذ القرار فيها”.

