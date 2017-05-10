قالت النجمة السورية مها المصري والدة الفنانة ديما بياعة الزوجة السابقة للنجم تيم حسن، إنها تتمّنى له السعادة والخير في زواجه الجديد من الإعلامية وفاء كيلاني .

وأوضحت: “هناك عِشرة عمر بيننا وهو غال على قلبي جداً جداً. ويكفي أنه والد ورد وفهد وهما أغلى شخصين على قلبي. وبالتالي، أتمنى لتيم كل السعادة وراحة البال”.

وأضافت: “علاقتي بتيم فهي ممتازة، الحمد لله، وحتى علاقته بديمة وولديه ممتازة. والانفصال لا يعني أن هناك قطيعة بيننا بل الأمور طبيعية وتسير بشكل ممتاز”.

أما عن علاقتها بزوج ديمة الحالي، فقالت “المصري” لمجلة سيدتي: “علاقتي بأحمد زوج ديمة طيبة جداً ومبنية على الاحترام. وأنا أعيش معهم في المنزل. وبشكل عام، أنا أحترم وأحب خيارات ديمة”.

وأعلنت الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، مقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن.

وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.