قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب، بمعاقبة القيادي ـ المتوفى ـ بجماعة الإخوان المسلمين “علي عمران” بالسجن 5سنوات، وذلك في واقعة التعدي على ناشطين بحركة تمرد عام 2013.

ومن جانبه، قال خالد الكومى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية، إن الدفاع أشار شفهيًا في جلسة 5 أبريل الماضي إلى وفاة علي عمران، دون تقديم شهادة بوفاته (يوم 27 فبراير الماضي)، ولم تصدر محكمة جنايات محافظة المنيا قرارًا بسقوط الدعوى الجنائية عنه لعدم تقديم وثيقة الوفاة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية له أن عمران بين 25 متهمًا (بينهم 16 غيابيًا) عوقبوا اليوم بالسجن بين ثلاث سنوات وخمس سنوات؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف، أواخر يونيو 2013.

وأوضح الكومي أن الحكم أولي قابل للطعن عليه خلال 60 يومًا لمن صدرت بحقهم أحكام حضورية.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة ذاتها أخلت منذ عام سبيل على عمران القيادي بجماعة الإخوان والنائب البرلماني السابق لظروف صحية، حيث كان يعانى من مرض تليف الكبد.

وتعود أحداث الواقعة إلى تقدم الناشطين بحركة تمرد ببلاغ إلى أجهزة الأمن يوم 27 من شهر يونيو 2013 ضد كل من محافظ المنيا السابق مصطفى كامل عيسى والدكتور ضياء المغازى أمين الحرية والعدالة وحمدي على سابق وحسين سلطان نائبان برلمانيان وممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين و20 آخرين بتهمة التربص بهما أمام قسم مطافئ المنيا يوم 25 من شهر يونيو من عام 2013 والتعدي عليهما وسحلهما واحتجازهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة لعدة أيام، وذلك قبل سقوط نظام مرسي لاعتراضها على سياسات الجماعة وجمع توقيعات من الموطنين والتوقيع على استمارة تطالب المواطنين برحيل الرئيس الأسبق من السلطة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وشمل القرار إحالة اختطاف ناشطين سياسيين من الشارع واحتجازهما بمقر حزب جماعة الإخوان والتعدي عليهما بالضرب والسحل وإحداث إصابات يعاقب عليها القانون وتكوين جماعات مسلحة بهدف إثارة الرعب والشعب ومنع المواطنين من الإبداء بآرائهم ومما اعتبره قرار الإحالة مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.