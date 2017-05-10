وجه الكاتب والباحث الجزائري، مبروك الهاني، انتقادات لاذعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على إثر دعوته للإسلاميين للمشاركة في الحكومة الائتلافية المزمع إنشاؤها قريبا، واصفا الدعوة بانها مجرد لعبة ديكورية.

وقال “الهاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ما قيمة دعوة الرئيس بوتفليقة الإسلاميين للمشاركة في الحكومة إذا كانت الكعكة قد حسم تقسيمها بين حزبيه، إلا لأجل إكمال لعبة الديكور!”.

ما قيمة دعوة الرئيس بوتفليقة الإسلاميين للمشاركة في الحكومة إذا كانت الكعكة قد حسم تقسيمها بين حزبيه، إلا لأجل إكمال لعبة الديكور! — مبروك الهاني (@MabroukElhanni) May 10, 2017

وكان حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قد حصل على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 977 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية، فيما جاء الإسلاميون بالمركز الثالث.

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