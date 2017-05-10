كشف مصدر مقرب من أسرة الإعلامية وفاء الكيلاني أن حفل زفاف على النجم السوريّ تيم حسن سيُعقد في القاهرة بعد عيد الفطر.

وسيحضر الزفاف الأقارب والأصدقاء المقربين لعائلتي تيم ووفاء خاصة وأن عقد القران تم بحضور عدد قليل جداً من الأسرتين وسراً.

وأكد المصدر حرص “وفاء” على ارتداء فستان الزفاف الأبيض في مصر، في حفل كبير سيقام بواحد من أشهر فنادق العاصمة المصرية، لتعويض عائلتها واصدقائها عن عدم دعوتهم لعقد القران حفاظاً على سريته، كما أن وفاء لم تحتفل بزفافها الأول في مصر.

وأشار -وفق مجلة سيدتي- إلى أن وفاء وحدها تملك التفاصيل الكاملة للحفل المنتظر وموعده النهائي وقائمة المدعوين من نجوم الفن المصري والسوري واللبناني، وستقوم بإعداد بيان بالتنسيق مع زوجها تيم حسن للكشف عن التفاصيل كافة حرصاً على علاقتها مع كل وسائل الاعلام.

يشار إلى أن الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، مُقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، أعلنت عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن.

جاء إعلان “الكيلاني” عن هذا الخبر “على حسابها الرسميّ في “انستغرام” قائلةً: “مساكم حب وبركة باركولنا وعقبال كل حبايبنا”.

وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.