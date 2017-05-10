كشف الإعلامي محمد الغيطي تفاصيل جديدة عن الفتاة الإسكندرانية المعروفة إعلامياً بـ ” فتاة الإيدز ” , مشيراً أنها كانت تنام بجوار قسم المعمورة وأنها تعرضت للإغتصاب من قبل العديد من الرجال عنوة رغم تحذيرها لهم بحقيقة مرضها .

وفي هذا السياق قال متصل لحلقة اليوم من برنامج ” صح النوم ” مع “الغيطي ” علي قناة ” ltc “ اليوم الأربعاء , أن صديقه موظف بالحكومة وقام بمعاشرة هذه الفتاه وأصيب بالمرض , لافتاً أنه إختفي عقب معرفته بهذا المرض وأنهم يبحثون عنه , مطالباً الجميع بمساعدته ومساعدة أهله كي يجدوه .