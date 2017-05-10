قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد إنزال النورماندي كان بسبب انتصار جيش الاتحاد السوفييتي على قوات الزعيم الألماني أدولف هتلر.

ووصف الأسد خلال لقائه مع قناة بيلاروسية الدول الغربية اليوم بـ”النازية الجديدة” مضيفا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يتعرضان للشيطنة من قبل الغرب لأنها يرفضان الانحناء للنازية الجديدة” على حد وصفه.

وقال إن الغرب “يحاول إخفاء الدور الأهم الذي لعبته شعوب الاتحاد السوفييتي ومنها الشعب البيلاروسي في دحر النازية خلال الحرب العالمية الثانية”.

وجاء حديث الأسد في معرض تهنئة بيلاروسيا بـ”عيد النصر” على الألمان وقال إن “المحاربين القدماء قدموا نموذجا للأجيال الحالية للصمود” مضيفا أنه “إذا لم تنحن الأجيال السابقة أمام هتلر فعلى الأجيال الحالية ألا تنحني للنازية الجديدة المتمثلة بالاستعمار الغربي”.