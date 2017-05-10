رفع عاملٌ في شركة عقارية ببريطانيا، دعوى قضائية، ضد مديرة الشركة، متهماً إيّاها بالتحرّش الجنسيّ به.

وبحسب الاتهامات، قالت المديرة للموظف: “إذا حققت 180 ألف جنيه إسترليني سأمارس الجنس معك”.



واستمعت المحكمة لأقوال “سارة تومسون” البالغة من العمر (51 عاماً) التي عرضت ممارسة الجنس مع الموظف “بول إلوورثي” البالغ (45 عامًا) في حال تحطيمه هدف المبيعات عندما كانت مخمورة خلال مأدبة غداء بعيد الميلاد.



وقال المدعي: “حدث هذا بوجود عدد من الناس؛ ما جعلني أشعر بعدم الارتياح”.



وأضاف: “لم أبلغ عنها عندما كانت مديري المباشر، إذ اعتقدت أنني لن أحصل على الاهتمام والاستماع العادل لأقوالي”.



من جانبها، نفت السيدة تومسون، التي تعمل في تشيسينغتون، جنوب لندن، مزاعمه.