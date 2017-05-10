في كوريا الشمالية مسجد واحد فقط يسمى “مسجد الرحمن”، بنته إيران داخل مجمع سفارتها في العاصمة “بيونغ يانغ”.

وتسمح السفارة للمسلمين من غير العاملين فيها بدخول المسجد والصلاة فيه، خاصة في صلوات الجمعة و المناسبات والأعياد.

المسجد هو خامس دار عبادة يتم إنشاؤها في بيونغ يانغ.

وقد تكون كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها مسجد شيعي ولا يوجد بها مساجد سنية.

ولا يوجد في كوريا الشمالية أقلية مسلمة، إلا أن هناك مسلمين يشغلون مناصب دبلوماسية في سفارات دول إسلامية تقيم علاقات مع بيونغ يانغ، كإيران ومصر وماليزيا وسورية وغيرها.

ونشر مواطن اندونيسي يقيم في بيونغ يانغ صورا من داخل المسجد: