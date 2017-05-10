انتشر مقطع فيديو “مروّع”، لعراقي يعذّب ابنة أخيه المتوفى بلا رحمة، عبر تعليقها من قدميها بحبلٍ تدلّى من السّقف.

وأظهر المقطع لحظة قيام العمّ وابنه بربط ابنة أخيه اليتيمة الصغيرة من قدميها بحبل عريض يتدلى من السقف وتركها تتأرجح، وقام بضربها وتعذيبها، فيما كانت تصرخ من شدة الألم، دون أن تتحرك مشاعره نهائيا تجاهها.

وأدى المقطع الذي انتشر بقوة إلى تدخل الداخلية العراقية، إذ ألقت القبض على الرجل وسلمته للجهات المختصة من أجل محاكمته.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بإنزال العقوبة المُستحقة بمعذبي الطفلة اليتيمة.