تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلا إلقائه خطابه اليوم الاربعاء يستشهد فيه بالقرآن بطريقة خاطئة.

وبحسب الفيديو المتداول فقد تلا “السبسي” الآيتين “80 و81″ من سورة الإسراء ” وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا*وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا”، إلا أنه لم يوفق في قرائتهما.

ووفقا للفيديو، فقد ضم “السبسي” المكسور وفتح المضموم، ليختم بعكس الآية الـ”81″، قائلا: “إن الحق كان زهوقا”.

يشار إلى أن الرئيس التونسي الذي تجاوز الـ80 من عمره، يعرف عنه بأنه علماني ولا يؤدي الفروض الإسلامية، حيث تم تداول صورة له وهو يؤدي الصلاة ويضع فيها يده اليسرى فوق يده اليمنى.