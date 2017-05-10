تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس التونسي الباجي قائد ، خلا إلقائه خطابه اليوم الاربعاء يستشهد فيه بالقرآن بطريقة خاطئة.

 

وبحسب الفيديو المتداول فقد تلا “السبسي” الآيتين “80 و81″ من ” وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا*وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا”، إلا أنه لم يوفق في قرائتهما.

 

ووفقا للفيديو، فقد ضم “السبسي”  وفتح المضموم، ليختم بعكس الآية الـ”81″، قائلا: “إن كان زهوقا”.

 

يشار إلى أن الرئيس التونسي الذي تجاوز الـ80 من عمره، يعرف عنه بأنه علماني ولا يؤدي الفروض الإسلامية، حيث تم تداول صورة له وهو يؤدي ويضع فيها يده اليسرى فوق يده اليمنى.