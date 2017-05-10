بعد أن اثار زواج النجم السوريّ تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، مقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، صدمةً لمتابيعيهما على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فإنّ هناك ما لا يعرفه كثيرون عن حياة النّجم السوري العاطفيّة.

وارتبط اسم تيم حسن بعلاقات مع 4 نجمات، البعض منها كانت علاقات حقيقية والبعض الأخر كانت شائعات، وهنّ:

1.ديما بياعة: الزوجة الأولى في حياة النجم تيم حسن حيث وقع في حبها وتزوجها عام 2002، وعاش معها حياة مستقرة لمدة عشرة أعوام، وأنجب منها طفلين.

وكان يعتبرهما الكثير من أنجح الثنائيات في الوسط الفني، وكان يتابع جمهورهما أخبارهما وصورهما باستمرار، ولكن بعد مرور عشرة سنوات وفي عام 2012 انقلبت حياتهما المستقرة راساً على عقب عندما أعلنت ديما خيانة تيم لها مع الممثلة نسرين طافش، وأكدت أنها واثقة من حدوث الخيانة وقررت الانفصال عنه.

2.نسرين طافش: رغم أن ما تردد عن علاقتها بتيم كان السبب في انفصاله عن “ديما” لكن تيم ونسرين أنكرا أي علاقة عاطفية بينهما، وأكدا أن علاقتهما لا تتعدى حدود الصداقة.

3.ريم البارودي: خلال فترة زواج تيم حسن من ديما بياعة انتشرت أخبار كثيرة عن ارتباطه بالفنانة ريم البارودي، والتي تعاون معها بمسلسل “عابد كرمان”، والسبب تصريحات ريم، التي أكدت فيها أنها وقعت في حبه.

وقالت ريم: “لو كان أعزب لتزوجته”. لكنها عادت وقالت إنها كانت تداعب حسن ولم تكن تتكلم بشكل جاد ونفت وجود اي قصة حب بينهما.

4.مديحة كنيفاتي: في عام 2015 إنتشرت أخبار حول خطوبة تيم حسن من النجمة السورية مديحة كنيفاتي إلا ان الأخيرة نفت كل ما تردد حول هذا الامر، ووصفت تيم بالصديق العزيز.

وخلال الساعات الماضية وبشكل مفاجئ، عقد تيم حسن قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وقد أثار هذا الخبر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً وأن تيم أخفى طوال الفترة الماضية وجود اي علاقة عاطفية تجمعه بوفاء.

وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.