أصبحت عضو مجلس الشيوخ الاستراليّ “لاريسا ووترز” أوّل سياسية استراليّة تقوم بإرضاع طفلتها حديثة الولادة في البرلمان.

وكتبت “ووترز” على حسابها في تويتر:”فخورة جدا أن ابنتي (علياء) هي أول طفل يرضع في البرلمان”.

وكانت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية “كوينزلاند”، في إجازة أمومة لعشرة أسابيع، وقد عادت الى العمل، يوم الثلاثاء، رفقة مولودتها الجديدة.



ويبدو أن الرضيعة شعرت بالجوع، فقامت والدتها بإرضاعها خلال جلسة البرلمان.



وقد أصبحت الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة موضوعا ساخنا في العديد من البلدان.

