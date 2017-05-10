أقدم أردنيّ على تطليق زوجته في احدى مناطق محافظة الزرقاء، بعد شجارٍ دار بينهما؛ والسبب إعلان زواج النجم السوريّ “تيم حسن” والإعلامية المصريّة “وفاء الكيلاني”!.

وفي التفاصيل التي أوردتها مواقع إخباريّة أردنيّة، فإنّ الزوج عاد لمنزله ووجد زوجته تمسك بهاتفها وتبكي بحرقة شديدة، مُعتقداً أنّ امراً ما حصل لها أو لأحد أقربائهم.

وعندما أصرّ الزوج على على سؤال زوجته، حاولت إخفاء الإجابة عنه، وبعد محاولات لفهم القصة من قبل الزوج من زوجته لم يصل الى اي نتيجة، وبقيت متواجدة داخل غرفتها حزينة.

وبعد ذلك ورد اتصال للزوج من شقيقته مستغربة ما قامت زوجته بنشره على “فيسبوك” حول زواج تيم حسن قائلة إنّها كتبت بأنه كان فارس احلامها و ان وفاء خطفته و هو شاب وسيم جداً لا تستحقه و انهالت بالشتائم عليها بكلمات نابية.

وصُدم الزوج مما أخبرته به شقيقته، فتوجه الى زوجته واخبرها بأنه اصبح يعلم من هو فارس احلامها و سبب بكاءها، فأجابته بعد صمت بأنها كانت تحلم بأن يصبح ‘رومنسي’ مثله ولو مرة واحدة في الحياة، فاشتعل نقاش بينهما و شعر الزوجة بالإهانة فقام بتطليقها طالباً منها العودة الى منزل ذويها و عدم دخول منزله مرة اخرى.

يشار إلى أن الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، مُقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، أعلنت عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن.

جاء إعلان “الكيلاني” عن هذا الخبر “على حسابها الرسميّ في “انستغرام” قائلةً: “مساكم حب وبركة باركولنا وعقبال كل حبايبنا”.

وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.

ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.