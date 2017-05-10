أثار الفارق بين عُمر الإعلامية المصريّة وفاء كيلاني، والنجم السوريّ تيم حسن، بعد إعلان زواجها المفاجئ، حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ففي الوقت الذي ردد فيه البعض أنها تكبره بعشر سنوات، نفى فيه البعض الآخر ذلك، وكشفوا أن الفارق هو أربع سنوات.

والحقيقة أن وفاء من مواليد 1972 وأكملت وفاء عامها الـ 45 مؤخراً، أما تيم فهو من مواليد 1976، ويبلغ من العمر 41 عامًا.

وأعلنت مقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن.

جاء إعلان “الكيلاني” عن هذا الخبر “على حسابها الرسميّ في “انستغرام” قائلةً: “مساكم حب وبركة باركولنا وعقبال كل حبايبنا”.

وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.