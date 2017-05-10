أكد رئيس اتحاد علماء ، الدكتور يوسف أن من خصائص أن حركة التجديد فيه مستمرة، موضحا بأن من لا يرضى بحكم ورسوله ليس إلا “طاغوت”.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من خصائص الإسلام أن حركة التجديد فيه مستمرة حتى تقوم ، بوساطة «الوارثين الحقيقيين» لعلم ، الذين يقدمونه للناس خالصا غير مشوب”.

 

وأضاف في تدوينة أخرى: ” مَن لم يرض بحكم الله ورسوله فليس له إلا أيا كان اسمه ومصدره، إذ هما طريقان لا ثالث لهما: طريق الله وطريق الطاغوت”.