أكدت الإعلامية التونسية في التلفزيون الالماني “دويتشه فيلة”، مبروكة خضير، أن إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد ، تكليف الجيش بحماية والهامة في البلاد، هو بمثابة إعلان ناعم سينتشر رويدا رويدا، على حد قولها.

 

وقالت “خضير” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” # مبروك عليكم يا توانسة نظام عسكري ناعم سيتمدد رويدا رويدا”.

 

وكان خطاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، قد اثار ردود أفعال غاضبة في  أوساط التونسيين، بسبب إعلانه عن تكليف الجيش بحماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية بالبلاد.

 

وقال السبسي خلال خطاب ألقاه صباح الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنه قرّر بعد استشارة مجلس الأمن القومي أن يتولى  ابتداء من اليوم حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز، مشيرا  إلى أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر.

 

وأضاف أنه سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج، كما انتقد دعوة البعض للنزول إلى احتجاجا على قانون والمالية الذي تقدّم به إلى .

 