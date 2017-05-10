أكدت الإعلامية التونسية في التلفزيون الالماني “دويتشه فيلة”، مبروكة خضير، أن إعلان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تكليف الجيش بحماية المنشآت النفطية والهامة في البلاد، هو بمثابة إعلان نظام عسكري ناعم سينتشر رويدا رويدا، على حد قولها.

وقالت “خضير” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #تونس مبروك عليكم المناطق العسكرية يا توانسة نظام عسكري ناعم سيتمدد رويدا رويدا”.

#تونس مبروك عليكم المناطق العسكرية يا توانسة

نظام عسكري ناعم سيتمدد رويدا رويدا — khedir (@mabroukadwtv) May 10, 2017

وكان خطاب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، قد اثار ردود أفعال غاضبة في أوساط التونسيين، بسبب إعلانه عن تكليف الجيش بحماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية بالبلاد.

وقال السبسي خلال خطاب ألقاه صباح الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إنه قرّر بعد استشارة مجلس الأمن القومي أن يتولى الجيش التونسي ابتداء من اليوم حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز، مشيرا إلى أنه اضطر لاتخاذ هذا القرار لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر.

وأضاف أنه سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج، كما انتقد دعوة البعض للنزول إلى الشارع احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدّم به إلى البرلمان.