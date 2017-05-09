ناظرت هيئة محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، المتهم جمال خبري والذي تأكدت أنه كفيف. وأوضح الدفاع، أن النيابة أخفت ذلك في الوقت الذي أثبتت الإدارة في تقريرها أنه كفيف، وأشار إلى أنه كان يوقع على محضر التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا من خلال سكرتير النيابة الذي كان يمسك بيده حتى يتمكن المتهم من التوقيع على المحضر.

واعترضت النيابة مؤكدة أنه ضعيف الرؤية وليس كفيفا، قائلة إنه كان يطلب الكتب الدراسية للمذاكرة، فكيف يكون كفيفا وطالبت بتوقيع الكشف الطبي على المتهم، فأوضح الدفاع أنه يطلب كتب بنظام بريل، فكيف يتوجه له النيابة تهمة تدريب الإخوان على استخدام السلاح، فيما أكدت هيئة المحكمة بعد مناظرتها للمتهم أنه كفيف ولا يستطيع الرؤية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب واتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.