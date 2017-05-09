أصيب عدد من رجال الإطفاء الفلسطينيين، مساء الاثنين، خلال محاولتهم السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد إطفائية بلدية نابلس في بيان صحفي أن سبعة من رجالها أصيبوا إصابات مختلفة، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم “العطعوط” بمنطقة رفيديا غربي المدينة.

وأوضحت أن الانفجار وقع بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق اندلع بالمطعم.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، أظهر لحظة الانفجار، وتطاير رجال الاطفاء خارج المطعم.