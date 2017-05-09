تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يدعى عامر جواد، من أمام ساعة مكة بالمملكة العربية السعودية حيث تطرق في حديثة لمعلومات قد يسمعها البعض لاول مرة ، حيث تعد ساعة مكة المكرمة أكبر ساعة برج في العالم نظراً لقطر واجهتها الذي يزيد على 40 متراً وارتفاعها الذي يزيد على 400 متر عن مستوى الأرض، ويمكن رؤية الساعة من جميع أحياء مكة المكرمة من على بعد يزيد على ثمانية كيلو مترات .

وتتكون الساعة من أربع واجهات يبلغ حجم الواجهتين الأمامية والخلفية 43 مترا في 43 مترا فيما يبلغ حجم الواجهتين الجانبيتين حوالي 43 متراً في 39 متراً ويمكن رؤية أكبر لفظ تكبير (الله أكبر) في العالم فوق الساعة حيث يصل طول حرف الألف في كلمة لفظ الجلالة الله إلى أكثر من 23 مترا ويبلغ قطر الهلال 23 مترا و‏هو‏ بذلك أكبر هلال تم صنعه حتى الآن ويمكن رؤية الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فوق الواجهتين الجانبيتين للساعة وتتكون الساعة المصممة على الطراز الإسلامي طبقاً لأدق معايير السلامة من مستوى قاعدي يحتوي على شرفة للزائرين تقع تحت واجهات الساعة الأربع ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 000ر36 طن.

وتم إنشاء ساعة مكة المكرمة فوق هيكل حديدي يبلغ وزنه 12 ألف طن تقريبا ويتكون الهيكل الحديدي من حوالي 14 ألف قطعة فريدة تم صنعها بشكل متقن ويصل وزن بعض القطع الأثقل وزنا إلـى ما يقارب 16 طناً وقام ما يزيد على 250 عاملا ذوو مهارات عالية في أعمال الحديد بلحام أجزاء الهيكل الحديدي على ارتفاع يبلغ حوالي 600 متر وتم استخدام سبع رافعات في أعلى برج الساعة للقيام بأعمال التركيب والتثبيت، وأضيفت أربع رافعات دائمة فوق أعلى الساعات الأربع تبلغ طاقة كل منها ستة أطنان من أجل أعمال الصيانة .

وصنعت محركات الساعة وطورت من قبل صانع رائد في مجال صناعة ساعات الأبراج حيث يبلغ وزن كل محرك ، ما يزيد على 21 طناً، وعلى هذا النحو فإن محركات ساعة مكة هي أكبر وأثقل المحركات التي تم صنعها حتى الآن.

وتقوم الألواح الشمسية بتوليد الطاقة الكهربائية لتشغيل محركات الساعة كما ترتبط الساعة بالشبكة الكهربائية العامة لمكة المكرمة لتزويدها بطاقة كهربائية إضافية ولكل واجهة من واجهات الساعة الأربع محرك خاص بها تتناسق مع بعضها عبر إشارة وقتية واحدة هي إشارة توقيت مكة المكرمة .

وتم ضبط الساعة عن طريق توقيت مكة المكرمة المستقل الذي يأخذ معلوماته من خمس ساعات ذرية عالية الدقة تشكل الجزء الأساسي من مركز توقيت مكة المكرمة .

وتم ربط مركز توقيت مكة المكرمة بشبكة التوقيت العالمي (يو تي سي) التي يوجد مقرها في باريس.

وبالإضافة إلى ذلك، ثبتت هذه الإشارة الوقتية عبر قنوات التلفزيون الفضائية المحلية والعالمية و الإذاعات المختلفة وتتكون واجهة الساعة من أربع حواف مزخرفة ووحدات تحديد الدقائق والساعات ويتوسطها أكبر شعار وطني سعودي تم صنعه حتى الآن وكتب على ميناء الساعة عبارة (تم التنفيذ بعهد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود) بالإضافة إلـى سنة تدشين المشروع (1431هـ 2010م).

وتتكون كامل واجهات ساعة مكة من 43.000 متر مربع من مادة (الكاربون فايبر) المتطورة التي تستخدم في صناعة الطائرات الحديثة، وتتميز هذه المادة العالية التقنية بقوتها العالية التي تزيد على ثلاثة أضعاف قوة الحديد بالإضافة إلـى قدرتها على مقاومة الظروف الجوية القاسية.

وغطيت واجهة الساعة المزخرفة بـ 98 مليون قطعة من الفسيفساء الزجاجية الملونة، فيما يبلغ طول عقارب الدقائق 22 متراً وطول عقارب الساعة 17 مترا يزن كلّ عقرب 6 أطنان صنعت من مادة (الكاربون فايبر).

ومن أجل القيام بأعمال الصيانة، يمكن الدخول إلى داخل عقارب الساعة.

ويستخدم في نظام الإضاءة مليوني مصباح من نوع “إل إي دي” لإضاءة ساعة مكة ليلا.

ولصيانة المصابيح والأجزاء الأخرى لواجهة الساعة، تم إنشاء ممرات في الهيكل الحديدي لواجهة الساعة. وتقوم 20 مانعة صواعق تمتد بشكل آلي و 800 ذراع ثابت بحماية الساعة والمصابيح من صعقات البرق بإذن الله.

وفي بعض المناسبات الإسلامية كدخول الأشهر الهجرية والأعياد، سيتم إضاءة 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة تصل إلى ما يزيد على 10 كيلومترات نحو السماء وتبلغ قوة كل حزمة ضوئية عشرة كيلواط.

ويبث أذان المسجد الحرام مباشرة من أعلى ساعة مكة عبر مكبرات صوت خاصة بحيث يمكن سماع الأذان في محيط المسجد الحرام وذلك من مسافة سبعة كيلو مترات تقريبا.

وأثناء الأذان، يتم إضاءة أعلى قمة ساعة مكة بواسطة 21.000 مصباح ضوئي يصدر أضواء لامعة باللونين الأبيض والأخضر يمكن رؤيتها من مسافة تصل إلى 30 كيلو متراً من البرج وهي تشير بذلك إلى وقت دخول الصلاة.

كما تمكِّن هذه الإشارات الضوئية ذوي الحاجات الخاصة كضعيفي السمع مثلا أو الذين يوجدون على بعد من المسجد الحرام من معرفة وقت دخول الصلاة، وتكون واجهة الساعة باللون الأبيض والمؤشرات باللون الأسود نهاراً وباللون الأخضر والمؤشرات باللون الأبيض ليلاً .

ويبلغ الارتفاع الإجمالي لبرج ساعة مكة المكرمة 601 متراً فيما يصل ارتفاع الساعة من قاعدتـها إلى أعلى نقطة في قمة الهلال 251 متراً