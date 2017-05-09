بعد القرار المفاجىء لدولة الإمارات الذي أصاب المزارعين العمانيين في مقتل لوقفها استيراد عددا من الخضروات، منعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية استيراد الجزر العُماني، معللة المنع بارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة “خالد الروضان”، قرارات عدة تضمنت حظر استيراد كل أنواع وأصناف الجزر من سلطنة عمان، وحظر استيراد جميع أنواع وأصناف البصل والجوافة والخس من جمهورية مصر العربية، وحظر استيراد كل أنواع وأصناف الزهرة والملفوف من الأردن وللأسباب السابقة ذاتها.

واشترطت القرارات وفقا لما نشرته صحيفة “الرأي” الكويتية، إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدول المصدرة عن بقية الحاصلات الزراعية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات المعتمدة.

وكانت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، قد كشفت خلال نيسان/أبريل الماضي عن قرار حظرها لدخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية اعتباراً من 15 أيار/مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الحظر جاء نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المحاصيل التي تم حظرها الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان، ومن مصر تم حظر محصول الفلفل، فيما حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.