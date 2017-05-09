أُطلِقَتْ مروحيةٌ تابعة للشرطة البريطانيّة، لمطاردة شخص نفذ اعتداءً جنسياً على بقرة، في حديقة حيوانات بضاحية “هيرتفوردشاير” في إنجلترا.

وقد رُصِدَ الرجل الذي يعتقد أنه في منتصف العشرينات وهو يمارس الجنس مع بقرة بالقرب من طريق “دنهام” في “مابل كروس”.

ولم يتم العثور على المشتبه به حتى الآن، على الرّغم من عمليات التفتيش الميدانيّة، بمساعدة مروحية للشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة: “إنه تم استدعاء الشرطة إلى المكان بعد بلاغ عن أنّ رجلا يرتكب عملا جنسيا مع بقرة”.

واضاف “ان الضباط حضروا للموقع وتم اجراء عملية بحث باستخدام مروحية تابعة للشرطة، ولم يتم ضبط احد”.

وقال إن التحقيقات مستمرة، داعياً أي شخص لديه معلومات بالإدلاء بها للشرطة للوصول الى المشتبه فيه .

وقالت الشرطة ان المشتبه فيه وصف بأنه رجل آسيوي، ونحيف البنية، ولديه شعر قصير.

واكدت شرطة “هيرتفوردشاير” أن البقرة لم تتعرض لإصابات.