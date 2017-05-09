وجه الاعلامي المصري المؤيد للنظام عمرو أديب، انتقادات حادة للحكومة المصرية، بعد رفض المملكة العربية السعودية، شحنة أسماك مصدرة لعدم صلاحيتها، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق المصرية من ندرة المعروض، فضلا عن تضرر سمعة مصر خارجيا.

وانتقد أديب، إعدام سلطات ميناء سفاجا 19 طنًا من الأسماك بدعوى أنها منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، إثر رفض السلطات السعودية استلامها، قائلًا: «حاجة تنقط.. لا مننا صدّرناها ولا أكلناها».

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON E»: «هو مش الرئيس السيسي منع تصدير الأسماك للخارج؟! يعني فيه 19 طن سمك بيتصدروا وإحنا مش لاقيين»، متسائلًا: «أين كانت الهيئة العام للرقابة على الصادرات وقت تصدير الشحنة إلى المملكة؟ ولا مخدتش بالها غير لما السمك اترمي في وشنا تاني؟!!».

وتابع ساخرا: «يعني البلد كان فيها 19 طن يتصدروا وإحنا مش لاقيين بساريايه واحدة، لا وشكّلوا لجنة علشان تعدم السمك، أيوا طبعا أهم من الشغل تظبيط الشغل.. دي سمعة مصر يا جماعة حرام كده».

وأعدمت سلطات ميناء سفاجا البحرى، أمس الاثنين، شحنة أسماك يبلغ وزنها 19 طنا، بعد رفض السلطات السعودية استلامها، وإعادتها للميناء لعدم صلاحيتها.

وفحص مكتب مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، الشحنة بمجرد إعادتها من السعودية، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، وتم تحرير محضر رفض الشحنة، وقرر المسؤولون إعدامها، وتشكلت لجنة اليوم من مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشرطة ميناء سفاجا وشؤون البيئة، وتم إعدام الشحنة فى المقلب العمومى جنوب سفاجا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات السعودية مثل هذا القرار، حيث أعادت في أواخر فبراير/شباط الماضي، 120 طنا من الأسماك المصدرة من مصر لعدم مطابقتها للمواصفات أيضا.