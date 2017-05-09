تحوَّلت حلقة للسيرك الممتع إلى فاجعة، عندما انقضَّ أسدٌ على مدربه أمام الجمهور، مغلقاً فكيه على عنق الحارس، ساحباً إياه بأنحاء حلبة السريك أمام الأطفال والعائلات التي أصيبت الذعر.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي الفيديو، ويظهر الأسد وهو يهجم على مروضه، قبل أن يجره حول حلقة السير، بينما انتشر الرعب والذعر بين الجمهور الذي شرع بمغادرة المكان.

وقعت الحادثة في منتصف عرض أُجري ببلدة دولان شمالي فرنسا، ظهيرة يوم الأحد، 7 مايو/أيار.

وعلى الفور تدخل المنقذون لتخليص المدرب من فكي الأسد، فقاموا بإطلاق الدخان بالساحة، ما جعل الأسد يفقد الرؤية، ويجبر على إفلات المدرب.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية؛ أُصيب الرجل بجروح عميقة بـ”مخالب الأسد وأنيابه”، وفقاً لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وعلّقت السيدة التي نشرت الفيديو عبر فيسبوك على الواقعة، إذ وصفت كيف انتهى اليوم بالرعب، فكتبت عبر شبكة التواصل الاجتماعي: “هذه هي ابنتي التي تصرخ في الفيديو، لقد بكَت طوال الليل”.

وقال ممثل السيرك إن الحارس كان يعمل مروّضاً للأسود لسنوات.