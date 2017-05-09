قال الإعلامي طوني خليفة، إنه اكتشف بالصدفة مقلب برنامج رامز جلال، مؤكدا أنه شاهد صورة رامز جلال في زجاج السيارة التي كان يستقلها استعدادًا لتصوير المقلب.

وأضاف، “خليفة” خلال برومو لقائه ببرنامج “أنا وأنا”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم سمر يسري، أن سر هجومه الحاد المفاجئ على رامز جلال وبرامج المقالب بسبب أنه كان سيقع فريسة لتلك البرامج.

وتابع: “المقلب ده مستنيي شخصيًا وعلشان كده بقا صوتي عالي ضدها”.

وتذاع حلقة الإعلامي طوني خليفة كاملة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.