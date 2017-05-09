أعلنت الإعلامية المصرية وفاء كيلاني، مقدّمة برنامج “المتاهة” على قناة MBC، عقد قرانها على النّجم السوري تيم حسن.

جاء إعلان “الكيلاني” عن هذا الخبر “على حسابها الرسميّ في “انستغرام” قائلةً: “مساكم حب وبركة باركولنا وعقبال كل حبايبنا”. وتم عقد القران بحضور عائلتيهما وبعض المقربين.

ويعد ارتباط هذا الثنائي “العازب الاشهر” والاعلامية الجميلة حدث الموسم.

يشار الى أنه لكلّ من وفاء وتيم طفلين من زواجيهما السابقين.ومن المعروف أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عام 2012.