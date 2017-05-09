أصدرت جماعة الهاكرز الشهيرة “أنونيموس” فيديو حذرت فيه من أن اندلاع الحرب العالمية الثالثة بات وشيكا، مستندة في ذلك إلى تصاعد حدة التوترات مع كوريا الشمالية وقوى عالمية عظمى.

وحاولت “أنونيموس” في الفيديو الذي أطلقته، السبت الماضي، ربط العديد من القضايا السياسية ببعضها من بينها التوترات في منطقة شبه الجزيرة الكورية، والاستدلال من ذلك على اقتراب موعد نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وسلط الفيديو، الذي استمر نحو 7 دقائق وعرضته صحيفة “ديلي ميل”، الضوء على الحشد العسكري الأمريكي في منطقة شرق آسيا، والتحذيرات التي أطلقتها حكومات الصين واليابان لمواطنيها، وهي التطورات التي وقعت في ضوء تداعيات أخرى يمكن الاستدلال بها على قرب وقوع هذا الكابوس العالمي.

وتوقع الشخص الملثم الذي ظهر في الفيديو، بصوت محوسب، أن تختلف الحرب العالمية الثالثة عن الحربين العالميتين الماضيتين، من حيث أن الثالثة سيتم التركيز فيها بشكل أكبر على استخدام القوات البرية، لكنها ستكون في الوقت ذاته في غاية الشراسة والدموية.

ومن بين الأدلة التي ساقتها “أنونيموس” تحذيرات الحكومة الصينية لمواطنيها وأمرهم بترك أراضي كوريا الشمالية، الأمر الذي يتزامن مع تكثيف التواجد العسكري الأمريكي على حدود كوريا الشمالية.