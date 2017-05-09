سخر الفرع الإسرائيلي لمطعم “بيتزا هت” العالمي من الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

ونشر حساب المطعم الرسمي على “تويتر” صورة من داخل زنازين الأسرى، زعم الاحتلال أنهم يكسرون إضرابهم، وخلسة يتناولون الطعام، بحسب موقع عربي 21.

وعلق المطعم على الصورة: “إذا أردت كسر الإضراب، يفضل أن تطلب بيتزا!”.

وطالب ناشطون مقاطعة “بيتزا هت”، والتوجه نحو مطاعم البيتزا الأخرى.

فيما قال ناشطون: “إنه من الواجب على جميع أفرع “بيتزا هت” في الوطن العربي تقديم اعتذار وتوضيح، والتبرؤ مما قام به الفرع الإسرائيلي”