كشفت معلومات لـ الميادين نت عن رصد تحركات عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية ضخمة وتشير إلى اقتراب ساعة الصفر على الحدود السورية، كاشفةً عن وجود قرابة 4000 مسلّح ممن دربوا في الأردن موجودون في منطقة التنف داخل الحدود السورية..

وتم تأمين قواعد نارية أردنية للقوات المنوي إدخالها الى البادية عبر حشد كتائب مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ أميركية طراز هيرماس..

وتحدثت هذه المعلومات عن تجمّع حشود عسكرية أميركية وبريطانية وأردنية على الحدود الجنوبية لمحافظتي السويداء ودرعا من تل شهاب إلى معبر نصيب وإلى منطقة الرمثا وانتهاء في خربة عواد بتواجد كتائب دبابات بريطانية ثقيلة من نوع ‘تشالنجر’ مع 2300 مسلح وعدد من الطائرات المروحية من طرازي ‘كوبرا’ و’بلاك هوك’، وأن قرابة 4000 مسلح ممن دربوا في الأردن موجودون في منطقة التنف داخل الحدود السورية.

وذكرت المعلومات التي حصل عليها الميادين نت أنه تم تأمين قواعد نارية أردنية للقوات المنوي إدخالها الى البادية الأردنية عبر حشد كتائب مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ أميركية طراز ‘هيرماس’ وسيجري تأمين الغطاء الجوي والإنزال من قبل مجموعة جوية أميركية بقاعدة الأزرق بمرافقة طائرات هولندية وبحرينية لتغطية المشاة.

وكانت مصادر مطلّعة كشفت لـ الميادين أن سوريا وجميع حلفائها يتابعون عن كثب ما تسعى إليه أميركا من تواجدها على الحدود الأردنية، معلّنة أنه تمّ رصد تحركات لقوات أميركية وبريطانية وأردنية باتجاه الأراضي السورية.

بدوره، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلّم في مؤتمر صحافي الإثنين إن بلاده ليست ‘بوارد المواجهة مع الأردن لكن إذا دخلت قوات أردنية إلى سوريا بدون التنسيق معنا فسنعتبرها معادية’.