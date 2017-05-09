كشفت أبحاثٌ جديدة أن أحد أفضل الطرق للإقلاع عن تدخين السجائر هو التحول إلى السجائر الالكترونيّة.

ويقول مسؤولو الصحة في بريطانيا إن السجائر الإلكترونية أقل ضررا بنسبة 95٪ من تدخين السجائر، وهناك حوالي 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة يستخدمون السجائر الإلكترونية.

وأظهر استطلاع جديد أن 13٪ فقط من المشاركين فيه ذكروا أن السجائر الإلكترونية كانت أقل ضررا بكثير من التدخين وأكثر من 26٪ يعتقدون أن الضرر نفسه.بحسب ما أوردَ موقع “ديلي ستار” البريطانيّ

وأشارت دراسة مثيرة للقلق أجراها العلماء في معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم، إلى أن تدخين 10 مرات فقط باستخدام السجائر الالكترونية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن السجائر الالكترونية يمكن أن ترفع ضغط الدم وتعزز تصلّب الشرايين، تماما مثل السجائر العادية.