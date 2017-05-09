أبدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس استعدادا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهدف “صنع السلام”، على أن يعقد الاجتماع برعاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير في رام الله الثلاثاء، إنه أكد خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، استعداد السلطة للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة في هذا الصدد.

وشدد على التزامه بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضاف عباس أنه وجه دعوة لترامب لزيارة بيت لحم قريبا، وأن الرئيس الأميركي وافق على تلبية الدعوة.

وجدير بالذكر أن ترامب سيبدأ أول جولة خارجية له في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، تشمل إسرائيل والسعودية والفاتيكان.

وأوضح الرئيس الألماني من جانبه على عدم وجود حل يمكن التفاوض عليه سوى حل الدولتين، لافتا إلى أن الجانب الأميركي أجرى اتصالات بين الجانبين من شأنها أن تقود إلى اجتماعات جديدة.