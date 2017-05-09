أقامَ أميرٌ سعوديّ حفلا ضخماً بتكلفة 40 مليون دولار أمريكيّ؛ لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات في مصر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن أحد أمراء العائلة المالكة السعودية استأجر منطقة أهرامات الجيزة في مصر، ونقل جوا 300 من أفراد عائلته وأصدقائه ليشاهدوه وهو يطلب من حبيبته الزواج أمام تلك الصروح الأثرية .

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار لمنطقة الأهرامات بلغت بالإضافة إلى حفل خاص أُقيم في ذلك الموقع، الذي أُغلق أمام السكان المحليين وغيرهم من الزوار، رقماً كبيرًا هو 40 مليون دولار أمريكي.

وأكدت الإذاعة، إلى أن الأمير السعودي استعان بشركة عالمية لتنفيذ مثل هذه الفعاليات وتحمل اسم “كوينت إسينشيالي”، وأنها تمتلك 60 فرعا حول العالم، ويعمل بها 2500 موظف، وتنظم الشركة كل شئ من ترتيب العطلات إلى تقديم استشارات للعملاء بشأن المدارس الخاصة، مرورا بمساعدتهم لشراء العقارات وتنظيم حفلات غنائية لنجوم الغناء، أو حتى الترتيب لخدمات نزهة الكلاب.