أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارا أميريا الاثنين, بتعيين يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي مديرا عاما لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

ويعد يوسف المالكي من الكفاءات الإعلامية البارزة بقطر وسبق أن شغل عدة مناصب قيادية وتنفيذية في الإعلام كان آخرها مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام التي حلت محل وزارة الإعلام الملغاة .

ويعتبر المالكي من الرعيل الأول بوكالة الأنباء القطرية حيث بدأ العمل فيها محررا وتنقل بين أقسامها المختلفة حتى شغل منصب مدير التحرير بها ، كما تنقل بين عدد من الصحف القطرية محررا وكاتبا قبل التحاقه بالمؤسسة القطرية للإعلام ليعود منها مجددا إلى بيته الأول