طالب نائب في البرلمان الإيراني يتسليم إحدى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة إلى الدولة معتبرا أن ذلك الأمر قد يحل من المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده.

وقال النائب عن العاصمة طهران، محمود صادقي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بإمكاننا من خلال التغيير في سياستنا، تسليم إحدى الجزر الثلاث (الجزر الإماراتية المحتلة) في الخليج العربي إلى إخواننا في الإمارات”.

وفسر صادقي سبب دعوته بقوله: “من خلال تسليم إحدى الجزر إلى الإمارات، سترتفع إيراداتنا بصورة مضاعفة”، لكنه لم يوضح كيف سيتم ذلك.

وتحتل طهران الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى، في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، منذ عام 1971 عند انسحاب القوات البريطانية من المنطقة.

وقد أشار مراقبون إلى أن التصريحات المثيرة للجدل “نابعة من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من الشعب الإيراني، بسبب سياسات المحافظين الخارجية التوسعية”، والتي أثرت بصورة سلبية على الداخل الإيراني.