رفض المسؤولون عن تأمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرور الرئيس ترامب من أمام قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حيث سيزور “ترامب” رام الله ويلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقرّ المقاطعة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية إن المسئولين الفلسطينيين كانوا يريدون أن يتوجه “ترامب” إلى قبر عرفات الموجود في المقاطعة برام الله حيث سيتم إعداد مراسم استقبال رسمية له، لكن الأجهزة الأمريكية المختصة رفضت ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الفلسطينيين كانوا يريدون عمل جدول لزيارة العديد من الأماكن فب الضفة للرئيس الأمريكب لكن رفضت لدواعي أمنية تتعلق بسلامة ترامب.

وتابعت الصحيفة إن إسرائيل اعترضت كذلك على مرور “ترامب” على قبر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأن مروره من أمامه سيحدث أزمة دبلوماسية بين السلطة وإسرائيل.