طلق سعودي زوجته بحجة انها اخته بالرضاعة، ورفضت بحجة أنه يريد حرمانها من حقوقها الشرعية والمحكمة تنظر في الطلب.

 

وذكرت صحيفة “عكاظ” ، أن الزوجة رفعت ضد زوجها دعوى قضائية بسبب قيام الأخير بتطليقها بعد مرور 37 عامًا على الحياة الزوجية، مدعيا أنها أخته بالرضاعة، وقد حددت الأحوال الشخصية بجدة، الشهر المقبل موعداً للنظر في الدعوى.

 

هذا وقد قامت الزوجة باتهام زوجها في الدعوى المرفوعة بالتخلص منها بحجة أنه أخوها من ، حيث أضافت أنه قد مر على زواجهما 37 عام ولديهما 6 أولاد، مضيفة أن ادعاء كاذب وطالبت إلزامه بدفع نفقتها ونفقة أولادها.

 

كما أضافت الجريدة، أن الزوجة أعلنت، بأن زوجها أراد التخلص منها بعد تقاعده، حيث أراد أن يحرمها من حقوقها الشرعية من ، وقالت متسائلة “أين كان طيلة هذه الفترة، ولماذا لم يفكر في الأمر إلا اليوم؟”.