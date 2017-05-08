كشف دراسة حديثة عن أن الدولة الإفريقية التي يعيش بها أكثر عدد من المليونيرات هي دولة جنوب إفريقيا، تليها في المرتبة الثانية مصر.

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “تقرير الثروة في إفريقيا” خلال سنة 2016، فإن جنوب إفريقيا يعيش بها حوالي 40 ألف و400 مليونيرا، وتليها مصر الي يعيش فيها قرابة 18 ألفاً و100 مليونير، واحلَّت الجزائر المركز السابع من القائمة.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “هاف” الفرنسي، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ذيل القائمة حيث تضم كل واحدة منهم على حوالي 600 مليونير.

الدراسة أجراها كل من مكتب الدراسات البريطانية وبنك “أفراسيا” التابع لدولة موريشيوس، وتوقعت أن تصبح أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي اشتهرت بالمجاعات في الثمانينات من بين أكثر المدن التي يرتفع فيها عدد أصحاب الملايين، بحلول سنة 2026.