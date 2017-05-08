وجه مهدي بنعطية لاعب فريق “يوفونتوس” الإيطالي لكرة القدم، رسالة مؤثرة للجماهير المغربية بعد تعرضه للإهانة العنصرية في إحدى قنوات التلفزة الإيطالية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.

ونشر بنعطية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن”، مقطع فيديو وهو يتغنى بالنشيد الوطني المغربي، مؤكدا على وطنيته وافتخاره بمغربيته.

وكان مهدي بنعطية، مدافع نادي يوفنتوس، قد تعرض إلى موقف عنصري تسبب في أزمة كبيرة أثناء حديثه إلى قناة “راي سبورت” التلفزيونية بعد انتهاء لقاء فريقه مع تورينو في الكالتشيو مساء السبت.

وسمع المدافع عبر سماعة الأذن أثناء حديثه مع ضيوف الاستوديو شخصاً يقول ” عن ماذا تتحدث أيها المغربي القذر” ليسأل مقدم البرنامج من تحدث لي ؟، ليجيب الأخير يبدو أن هناك خطأ تقني.

وترك اللاعب المغربي الحوار، وغادرة المنطقة التي يتحدث فيها اللاعبون إلى وسائل الإعلام في ملعب يوفنتوس آرينا.

ولم تكشف القناة بعد عن الشخص الذي تفوه بهذه العبارة العنصرية، وهو على الأرجح شخصاً في غرفة التحكم لم يكن يعلم بوجود مايكروفون أمامه مما جعل النجم المغربي يسمع ما قاله.