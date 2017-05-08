أظهرت لقطاتٌ صادمة، تعرّض حارس أمن أحد المساكن في مدينة “سيفيرودفنسك” شمال غرب روسيا، لضربةٍ قاتلة من أحد النزلاء، الذي كان مخموراً وقتها.

ويظهر في مقطع فيديو، الحارس والنزيل وهما يتناقشان، قبل أن يُقدم الثاني على لكم الحارس لكمةً قاضية على وجهه، أسقطته أرضاً، ثمّ ركل بقدمه رأس الحارس عدّة مرّات، وابتعد.

ووفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد ظهر النزيل في الفيديو وهو ينظر في غرفة الحارس قبل تفتيش جيوبه وهو ملقىً أرضاً.

وأعلن عن مقتل حارس الأمن في وقت لاحق.

وكانت الشرطة قد اعتقلت فيما بعد رجلا يبلغ من العمر (45 عاما) اتهم بقتل حارس الامن.

ويواجه الرجل حال إدانته حكما بالسجن لمدة 15 عاما.