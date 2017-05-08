علقت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على حكم محكمة جنايات الجيزة، على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” الحكم بالمؤبد على د. محمد بديع وآخرين في هزلية غرفة عمليات رابعة”.

وأضافت قائلة:”طالما ظلت أدوات التغيير مفتقدة، سيظل الانقلاب يبيع ويشتري في الجميع وهو في الحقيقة أهون من بيت العنكبوت”.

وكانت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد محمود غزلان وحسام أبو بكر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات على 15 من الرموز السياسية والإعلامية، وهم: صلاح سلطان، فتحي شهاب الدين، صلاح نعمان، محمود البربري، عبدالرحيم محمد، كارم رضوان، محمد أنصاري، أحمد عارف، يوسف طلعت، سامحي مصطفى، عبدالله الفخراني، محمد العادلي، إيهاب التركي، أحمد قاسم، ومحمد سلطان “غيابي”.

وبرأت المحكمة 21 آخرين آخرين، وهم مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني، وليد شلبي، عمر حسن مالك، محمد المحمدي، عصام مختار، مراد علي، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، أحمد عبدالغني، هاني صلاح الدين، عمرو عبد المولى، مسعد البربري، عبده دسوقي، أشرف درويش، عمر يوسف داغش، سعد الشاطر، أيمن الفقي، أحمد عبدالهادي، وأحمد جمعة.