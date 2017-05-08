شنّت الصحفية السورية الموالية لبشار الأسد، وتعمل في صحيفة “” البريطانية، الدكتورة ، هجوما شديدا على حكام ، باستثناء ، ناعتة إياهم بأنهم عديمي الذكاء.

 

وقال “جنات” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لو كانت دول الخليج تملك ذرة ذكاء لتحالفت مع الجارة عوض معاداتها.. لكم في سياسة دولة سلطنة عمان الحكيمة خير مثال.. ولكنهم لا يعقلون”.

 

يشار إلى أن سلطنة عمان تنأى بنفسها عن أي تجاذب سياسي، وتتخذ منهجا محايدا في علاقاتها الدولية عامة، كما نأت بنفسها عن الانضمام لأي تحالفات خاصة بالازمة السورية أو ، مقيمة علاقات متوازنة مع دول الخليج وإيران في نفس الوقت.