شنّت الصحفية السورية الموالية لبشار الأسد، وتعمل في صحيفة “الغارديان” البريطانية، الدكتورة هدى جنات، هجوما شديدا على حكام دول الخليج، باستثناء سلطنة عمان، ناعتة إياهم بأنهم عديمي الذكاء.

وقال “جنات” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لو كانت دول الخليج تملك ذرة ذكاء لتحالفت مع الجارة ايران عوض معاداتها.. لكم في سياسة دولة سلطنة عمان الحكيمة خير مثال.. ولكنهم لا يعقلون”.

لو كانت دول الخليج تملك ذرة ذكاء

لتحالفت مع الجارة ايران عوض معاداتها لكم في سياسة دولة سلطنة عمان الحكيمة خير مثال ولكنهم لا يعقلون — Dr.Hoda jannat (@jannat_hoda) May 8, 2017

يشار إلى أن سلطنة عمان تنأى بنفسها عن أي تجاذب سياسي، وتتخذ منهجا محايدا في علاقاتها الدولية عامة، كما نأت بنفسها عن الانضمام لأي تحالفات خاصة بالازمة السورية أو الازمة اليمنية، مقيمة علاقات متوازنة مع دول الخليج وإيران في نفس الوقت.