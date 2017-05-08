دخلت تلفزيون الواقع “كورتني كارداشيان” في علاقة غراميّة جديدة مع عارض الأزياء الجزائريّ الأصل، “يونس بن دجيما”، البالغ من العمر (23 عامًا).



وتمكّنت عدسات كاميرات “الباباراتزي” من التقاط صور للنجمة البالغة من العمر 38 عامًا، وهي في أحد شوارع لوس أنجلوس، برفقة “بن دجيما”.



وجاء في التقارير، أنّ كورتني تواعد يونس الذي يصغرها بـ15 عامًا، منذ أشهر عدّة، وذلك بعد أن التقيا للمرة الأولى في شهرر أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.



يشار إلى أنّ علاقة كورتني خرجت إلى العلن، بعد أسابيع فقط على ارتباط حبيبها السابق لـ”9 أعوام” ووالد أطفالها الـ3، “سكوت ديسيك” بعارضة الأزياء “إيلّا روس” البالغة من العمر 19 عامًا.