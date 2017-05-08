تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو للنقيب محمود الورفلي القائد العسكري البارز بقوات اللواء المتمرد دخليفة حفتر، داخل غرفة وهو يعدم شخصا قال إنه “جزائري”، بزعم انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهر الورفلي وهو يطلق على الضحية ثلاث رصاصات من مسدس كان يحمله، حيث أطلق الرصاص على رأسه مباشرة ومن مسافة قريبة جدا.

وقال الورفلي في خطبة له قبيل إعدام الشخص المذكور إن هذا الشخص “خارجي”، وإنه يعتبر إقدامه على قتل من سماهم “الخوارج” تقربا إلى الله تعالى، وساق آراء فقهية تجيز مثل هذا القتل.

يشار إلى أن الورفلي ظهر من قبل في مقطع مصور سابق وهو يعدم ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي في الشارع العام بمنطقة بوهديمة السكنية جنوب غربي بنغازي.

كما ظهر في صور أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم عدة أشخاص.

ويقود الورفلي إحدى السرايا المقاتلة في كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم “كتيبة الصاعقة”، وقد عرف بأنه آمر محاور القوات الخاصة بغرب بنغازي إبان المواجهات مع مجلس شورى ثوار بنغازي.

يشار إلى أن “وطن” تعتذر عن نشر المقطع لاحتوائه على مشاهد قاسية.