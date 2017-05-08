تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع للنقيب  القائد العسكري البارز بقوات اللواء المتمرد دخليفة حفتر، داخل غرفة وهو يعدم شخصا قال إنه “جزائري”، بزعم انتمائه لتنظيم .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، ظهر الورفلي وهو يطلق على الضحية ثلاث رصاصات من مسدس كان يحمله، حيث أطلق على رأسه مباشرة ومن مسافة قريبة جدا.

 

وقال الورفلي في خطبة له قبيل إعدام الشخص المذكور إن هذا الشخص “خارجي”، وإنه يعتبر إقدامه على قتل من سماهم “الخوارج” تقربا إلى تعالى، وساق آراء فقهية تجيز مثل هذا القتل.

 

يشار إلى أن الورفلي ظهر من قبل في مقطع مصور سابق وهو يعدم ثلاثة من مقاتلي مجلس شورى ثوار  في الشارع العام بمنطقة بوهديمة السكنية جنوب غربي .

 

كما ظهر في صور أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعدم عدة أشخاص.

 

ويقود الورفلي إحدى السرايا المقاتلة في كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم “”، وقد عرف بأنه آمر محاور القوات الخاصة بغرب بنغازي إبان المواجهات مع مجلس شورى .

 

يشار إلى أن “وطن” تعتذر عن نشر المقطع لاحتوائه على مشاهد قاسية.